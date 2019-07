ASO onderzoekt etappekoers voor vrouwen

Tourorganisator ASO gaat onderzoeken of een etappekoers voor vrouwen in Frankrijk haalbaar is. Een medewerker heeft aan persbureau Reuters gezegd dat de ASO een speciale werkgroep opzet om het vrouwenwielrennen verder te ontwikkelen.

La Course, de vrouwenwedstrijd tijdens de Tour de France was dit jaar net als in 2018 een eendaagse koers. Marianne Vos pakte in Pau de zege. “We kunnen geen Tour de France voor vrouwen houden op hetzelfde moment als de Tour voor mannen. Dat is logistiek niet mogelijk. De Tour is zo groot geworden dat het organiseren van twee etappekoersen tegelijk niet haalbaar is”, zei de medewerker.

De ASO kreeg eerder dit jaar nog forse kritiek toen bekend werd dat er volgend jaar geen TV-uitzending zou zijn tijdens de klassiekers Luik-Bastenaken-Luik en Waalse Pijl voor vrouwen. De official zei dat er in samenwerking met de Belgische zender RTBF een uitzending van een uur van beide koersen zal komen in 2020.