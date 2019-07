Bouwmeester vijfde in eerste WK-race

Zeilster Marit Bouwmeester is in het Japanse Saikaiminato goed begonnen aan het WK in de Laser Radial. De olympisch kampioene en drievoudig wereldkampioene eindigde in de eerste race op de vijfde plaats. Doordat de vloot van ruim honderd zeilsters in twee groepen is verdeeld, staat ze in het gecombineerde klassement vooralsnog op de negende plek.

Bouwmeester heeft in de afgelopen periode bewust geen voorbereidende trainingsstage op de WK-locatie afgewerkt. De 31-jarige Friezin wil leren omgaan met verrassende omstandigheden en besloot daarom voorafgaand aan het toernooi bijna geen uren op het Japanse water te maken.

In mei ging Bouwmeester bij het EK in Portugal (tweede) op dezelfde manier te werk. “We hebben voor deze aanpak gekozen om ons voor te bereiden op die ene onverwachte dag tijdens de Spelen van 2020”, liet ze weten. “Dit keer hebben we, ten opzichte van het EK, nog meer energie gestoken in de theoretische voorbereiding. We hebben onder meer twee volle dagen met een meteoroloog de verschillende windrichtingen en bijbehorende karakteristieken besproken.”