Canadees Woods rijdt door met gebroken ribben

Ondanks twee gebroken ribben denkt wielrenner Michael Woods (32) niet aan opgeven in de Tour de France. De Canadese klimmer van Education-First kwam woensdag in de elfde rit naar Toulouse ten val, samen met onder anderen Niki Terpstra, die met een schouderbladbreuk opgaf. Pas een dag later, na afloop van de twaalfde rit in Bagnères-de-Bigorre, liet Woods zich controleren. Scans wezen op twee gebroken ribben.

“Maar een operatie is niet nodig, dus ik kan gewoon doorrijden”, zei de Canadees, die donderdag samen met de rest van het peloton over de streep kwam. “Ik zat er op mijn gemak. Alles verliep eigenlijk goed, maar ik was wel wat stijf na de crash van woensdag.”

Woods staat 51e in het algemeen klassement, op ruim een half uur van de Franse leider Julian Alaphilippe.