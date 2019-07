Greve in Aken net naast podium

Willem Greve is bij de Prijs Nordrhein-Westfalen op het CHIO van Aken net naast het podium geëindigd. De springruiter uit Markelo reed in de prestigieuze rubriek met Carambole twee foutloze ronden, maar zijn tijd was niet toereikend voor de hoofdprijs.

Greve zette in de zogenoemde winning round een tijd van 46,46 neer. Die werd door drie na hem startende combinaties verbeterd. Daniel Deusser won voor eigen publiek in de Duitse wedstrijd met Killer Queen. Zijn tijd was 44,65.

Twaalf combinaties plaatsten zich voor de beslissende ronde, onder wie Jur Vrieling met Davall. Hij eindigde als tiende.