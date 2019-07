Kruijswijk: tot tweede tussenpunt heel goed

Steven Kruijswijk kon vrijdag goed leven met zijn zesde plaats in de individuele tijdrit in de Tour de France. “Ik had best een goed gevoel. Vooral het eerste gedeelte was mijn stuk. Dat wist ik. Het laatste vlakke stuk was lastiger voor mij”, zei de Nederlandse kopman van Jumbo-Visma, die in het algemeen klassement naar de derde plaats steeg.

Na het meetpunt op 15,5 kilometer lag Kruijswijk nog op de derde plaats. “Tot het tweede tussenpunt was het heel goed. Ik had daarna ook wel verwacht tijd in te leveren op jongens als Thomas De Gendt”, zei hij. De zege ging naar de Franse klassementsleider Julian Alaphilippe. Kruijswijk: “Voor mij is dat niet echt een verrassing. In de Dauphiné reed hij ook al een goede tijdrit. En hij heeft hier de hele week al vleugels. Zeker dit soort werk, met korte klimmetjes, is perfect voor hem. We moeten hem komende week zeker niet afschrijven.”

De verschillen in het algemeen klassement zijn, met nog ruim een week te gaan, klein. “Dat geeft wel aan dat we heel erg aan elkaar gewaagd zijn. Het wordt nog een spannende Tour, verwacht ik”, besloot Kruijswijk.