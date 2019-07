Nederland met vijftien judoka’s naar WK

Nederland doet in augustus met vijftien judoka’s mee aan de wereldkampioenschappen in Tokio. Onder hen zijn vier sporters die in juni bij de Europese Spelen een medaille wonnen, namelijk Guusje Steenhuis, Sanne van Dijke, Henk Grol en Sanne Vermeer.

De andere elf geselecteerden zijn Sanne Verhagen, Juul Fransen, Kim Polling, Marhinde Verkerk, Tessie Savelkouls, Tornike Tsjakadoea, Frank de Wit, Noël van ’t End, Jesper Smink, Michael Korrel en Ron Meyer.

De wereldkampioenschappen zijn ook belangrijk met het oog op de Olympische Spelen, die volgend jaar ook in Tokio zijn. Bij de WK zijn zogenoemde rankingpunten voor de Spelen te verdienen.

Op de slotdag van de WK doet de Nederlandse formatie mee aan de mixteamwedstrijden. Roy Schipper vult het team in de klasse tot 73 kilogram aan. De mixteamwedstrijden staan volgend jaar voor het eerst op het olympische programma. Een wedstrijd bestaat uit zes partijen, verdeeld over de gewichtsklassen -57 kilogram, -70, +70, -73, -90 en +90.

De WK in Tokio zijn van 25 augustus tot en met 1 september.