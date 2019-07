Offredo als eerste vertrokken in tijdrit Tour

Wielrenner Yoann Offredo is om 14.00 uur als eerste begonnen aan de enige individuele tijdrit in deze Tour de France. De wielrenner van Wanty Gobert vertrekt als eerste van 166 overgebleven renners aan de tijdrit over 27,2 kilometer met start en finish in Pau.

Meteen na Offredo vertrekt Sebastian Langeveld voor zijn tijdrit. De Nederlander eindigde vorig maand als tweede op het NK tijdrijden, maar liep in de elfde etappe naar Toulouse verwondingen op door een val. De Duitse voormalig-wereldkampioen tijdrijden Tony Martin van Jumbo-Visma start enkele minuten later als vierde.

Regerend wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis stapte donderdag onverwachts af in de Tour en ontbreekt in de tijdrit. De Franse geletruidrager Julian Alaphilippe begint om 17.19 uur als laatste. Titelverdediger Geraint Thomas vertrekt twee minuten daarvoor. Steven Kruijswijk gaat vier minuten voor Thomas van start.