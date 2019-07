Schermer Verwijlen zevende op WK in Boedapest

Bas Verwijlen is bij de wereldkampioenschappen schermen in Boedapest als zevende geëindigd. De Nederlander zette daarmee een grote stap op weg naar deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

Verwijlen strandde in Hongarije in de kwartfinales tegen thuisspeler Gergely Siclosi. Eerder op vrijdag rekende de Brabander af met de Amerikaan James Kaull, de Tsjech Jakub Jurka en de Hongaar Andras Redli. Verwijlen was op basis van zijn ranking direct geplaatst voor het hoofdtoernooi. Bij het EK eindigde hij onlangs als achtste.

Floretschermster Eline Rentier redde het niet in de eerste ronde van het hoofdtoernooi. Ze moest haar meerdere erkennen in de Nederlands-Colombiaanse Saskia Van Erven Garcia, die sinds 2011 voor het land van haar Colombiaanse moeder uitkomt. Rentier won eerder deze week al haar partijen in de voorronde. Ze eindigde op de WK als 36e. Vorige maand werd ze bij de EK in Düsseldorf 43e.