Tweede wereldtitel voor zwemster Cunha

De Braziliaanse zwemster Ana Marcela Cunha heeft bij de WK in het open water in Zuid-Korea ook de race over 25 kilometer gewonnen. De Zuid-Amerikaanse tikte aan in een tijd van 5.08.03. Ze was ruim 8 seconden sneller dan de Duitse Finnia Wunram, die zilver pakte. Het brons was voor de Française Lara Grangeon (5.08.21).

Cunha had eerder al de 5 kilometer voor de kust van Yeosu op haar naam geschreven. In die race eindigde Sharon van Rouwendaal als elfde. De 25-jarige Baarnse meldde zich af voor de strijd over 25 kilometer. Ze wil geen risico’s nemen met haar fysieke gesteldheid.

Van Rouwendaal kreeg dit jaar weer veel last van haar schouders, maar bleek dankzij intensieve behandelingen toch fit genoeg om in actie te komen op de WK. De olympisch kampioene van Rio 2016 kwalificeerde zich op de 10 kilometer als tiende op het nippertje voor de Spelen in Tokio.

Bij de mannen ging de wereldtitel op de 25 kilometer naar de Fransman Axel Reymond na een fotofinish met de Rus Kirill Beljajev.

De twee races over 25 km werden gehouden in zware regenval en bij sterke stroming.