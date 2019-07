Van Aert nog enkele dagen in ziekenhuis

Wout van Aert moet nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven voordat hij naar huis mag. De Belgische wielrenner van Jumbo-Visma kwam in de Tour de France tijdens de tijdrit vrijdag ernstig ten val. Van Aert, vooraf genoemd als een van de favorieten voor de dagzege en bezig aan een sterke tijdrit, bleef in een bocht aan een spandoek op een hek hangen en ging hard onderuit. Hij liep daarbij een diepe vleeswond op in zijn rechterbovenbeen.

“Het was een vreselijk beeld”, zei Mathieu Heijboer, trainer bij Jumbo-Visma. “Wout raakte in paniek toen hij de wond zag. Ik heb een spandoek van het hek gerukt en eroverheen gelegd, zodat hij er niet naar hoefde te kijken.”

Van Aert is inmiddels succesvol geopereerd. “De chirurg heeft het kapsel en de huid gehecht en goed schoongemaakt. Het duurde een uur. Nu moet Wout nog enkele dagen rusten.”