Verhoeven: met Alaphilippe favoriet erbij

Ploegleider Nico Verhoeven van Jumbo-Visma ziet in geletruidrager Julian Alaphilippe ook een concurrent voor kopman Steven Kruijswijk. “Er is met Alaphilippe een favoriet bijgekomen”, zei hij na de ritzege van de Fransman in de tijdrit, voor Geraint Thomas en Kruijswijk (zesde). “Daar zullen de mannen van Team Ineos ook van zijn geschrokken. Misschien moeten zij hun strategie nu aanpassen om hem kwijt te spelen. Dat wordt spannend. Morgen met de rit naar de Tourmalet zullen we weten wat de kansen voor Alaphilippe zijn om het geel naar Parijs te dragen.”

De ploeg van Jumbo-Visma moet het in het vervolg van de Tour de France zonder Wout van Aert doen als steunpilaar voor kopman Kruijswijk. “We zullen dat anders moeten gaan aanpakken, maar met Wout waren we gestart met een plan en dat zullen we zonder Wout ook doen”, zei de ploegleider over het uitvallen van de Belg. Die kwam in de tijdrit zwaar ten val en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.