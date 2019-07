Vos: heerlijk gevoel om hier te winnen

Marianne Vos was vooraf al een van de topfavorieten voor La Course, de vrouwenwedstrijd tijdens de Tour de France. In de slotkilometer in Pau maakte de 32-jarige wielrenster van CCC-Liv die status helemaal waar en pakte met een indrukwekkende versnelling op het laatste heuveltje voor de finish de zege.

“Een heerlijk gevoel om hier te winnen” zei Vos bij de NOS. In 2014 won ze de eerste editie van La Course in Parijs.

Met vier ritzeges in de Giro Rosa deze maand had Vos al laten zien dat ze in vorm was. “Ik had in de verkenning al gezien dat dit laatste stukje me goed lag zei ze over het parcours van 121 kilometer rondom Pau. “Maar het was nog ver naar de finish. Ik wist als de rest een beetje gesloopt zou zijn, ik een kans maakte.”

De ploeggenoten van Vos moesten in de slotkilometers tot het uiterste gaan om de Australische Amanda Spratt terug te halen. “Zij deden geweldig werk. Daardoor bleef Spratt binnen schootsafstand.”