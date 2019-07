Vrouwenkoers gaat tijdrit Tour vooraf

De enige individuele tijdrit in de 106e editie van de Tour de France gaat vrijdag om 14.00 uur van start zonder uitgesproken favoriet. De wereldkampioen tijdrijden, de Australiër Rohan Dennis, verliet donderdag zonder opgaaf van reden de Tour. In Pau ligt voor de renners een lastig parcours klaar; geen moment vlak met ook nog een pittige klim aan het eind. De Fransman Julian Alaphilippe gaat als geletruidrager als laatste van start. Rond half zes zal ook hij binnen zijn en is het klassement vermoedelijk aardig opgeschud.

Voorafgaand aan de dertiende etappe van de mannen komen de vrouwen vanaf 9.20 uur in actie in La Course, de jaarlijkse eendaagse wedstrijd in de Tour die vorig jaar nog werd gewonnen door Annemiek van Vleuten. De renster van Mitchelton-Scott, vorige week winnares van de Giro Rosa, klopte Anna van der Breggen in Le-Grand-Bornand in een memorabele sprint bergop.

Dit jaar rijdt het vrouwenpeloton vier ronden op het parcours van de tijdrit van de mannen. Daarmee doet de koers enigszins denken aan een wedstrijd als Luik-Bastenaken-Luik, dit jaar ook gewonnen door Van Vleuten. De finish is rond 12.30 uur.