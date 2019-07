Wielrenster Vos wint La Course

Marianne Vos heeft La Course op haar naam geschreven. De Nederlandse wielrenster van CCC-Liv kwam na 121 kilometer in Pau alleen over de finish van de eendaagse wedstrijd voor vrouwen tijdens de Tour de France.

Vos achterhaalde in de laatste kilometer Amanda Spratt, de Australische die zo’n 30 kilometer voor de eindstreep was ontsnapt uit een groep met veel favorieten voor de zege. Vos schreef vijf jaar geleden ook de eerste editie van La Course op haar naam. Ze trad in de voetsporen van Annemiek van Vleuten die de laatste twee edities won. Van Vleuten verzekerde zich zondag nog van de Giro Rosa.

De 32-jarige Vos was duidelijk de beste op het steile heuveltje richting de finish. Ze beloonde het zware werk van haar ploeggenoten, die het verschil met Spratt verkleinden. De Canadese Leah Kirchmann van Team Sunweb finishte op 3 seconden als tweede, vlak voor de Deense Cecilie Uttrup Ludwig. Lucinda Brand werd vierde, Van Vleuten zevende. Anna van der Breggen moest genoegen nemen met een tiende plaats.

Van Vleuten kon niet helemaal laten zien hoe sterk ze was omdat haar ploeggenote Spratt bij Mitchelton-Scott alleen op kop reed. Ze probeerde het tempo van de achtervolgende groep te vertragen maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat Vos in stelling werd gebracht.

De rensters reden vijf ronden over een heuvelachtig parcours waarop hun mannelijke collega’s vrijdagmiddag een individuele tijdrit van 27,2 kilometer afwerken.