Atlete Koster loopt WK-limiet op 5000 meter

Maureen Koster heeft bij de Nacht van de Atletiek in Heusden-Zolder voldaan aan de WK-limiet op de 5000 meter. De 27-jarige Koster eindigde op de vierde plaats in 15.17,20, waarmee ze bijna 5 seconden onder de limiet bleef (15.22,00). De winst op het Belgische atletiekgala was voor Ejgayehu Taye uit Ethiopië, die na 14.53,16 over de finish kwam.

Koster deed niet mee aan de vorige WK, twee jaar geleden in Londen. Ze had zich daarvoor wel geplaatst op de 1500 meter, maar ze trok zich terug omdat ze niet fit genoeg was.

Eerder op zaterdag voldeed Nadine Visser bij de Diamond League in Londen al aan de limiet op de 100 meter horden. Visser klokte 12,95 seconden, drie honderdsten onder de limiet. De Noord-Hollandse wist zich daarmee echter niet te plaatsen voor de finale in de Engelse hoofdstad.