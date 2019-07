Haase prolongeert dubbeltitel in Umag

Robin Haase heeft voor het tweede jaar op rij de dubbeltitel gepakt in Umag. De 32-jarige Hagenaar zegevierde samen met Philipp Oswald op het Kroatische gravel, door het Oostenrijkse duo Oliver Marach/Jürgen Melzer te verslaan. De beslissing viel in de supertiebreak: 7-5 6-7 (2) 14-12.

Haase won het toernooi vorig jaar met Matwé Middelkoop aan zijn zijde. De Hagenaar vormde nu een duo met de 33-jarige Oswald uit Oostenrijk, die twee landgenoten trof in de finale. Haase en Oswald verzuimden de partij al in de tweede set te beslissen. In de supertiebreak trokken ze de winst alsnog naar zich toe.

Haase veroverde zo zijn zesde dubbeltitel op de ATP Tour. Vorig jaar pakte hij er drie met Middelkoop. De Hagenaar stond dit seizoen twee keer in de finale, in Doha met Middelkoop en in Monte Carlo met Wesley Koolhof, maar steeds stapte hij als verliezer van de baan. In Umag was het wel weer raak voor Haase, die in het enkelspel al in de eerste ronde werd uitgeschakeld.