Hongaarse qualifier haalt finale in Umag

De Hongaarse tennisser Attila Balázs zette vijf jaar geleden een punt achter zijn carrière, maar nu staat hij voor het eerst in de finale van een ATP-toernooi. De 30-jarige Balázs, die in 2016 zijn loopbaan weer oppakte, bereikte als qualifier de eindstrijd op het gravel in de Kroatische stad Umag door de als derde geplaatste Laslo Djere uit Servië te verslaan: 6-2 6-4.

De Hongaar treft in de finale een andere Serviër, Dusan Lajovic. De nummer vier van de plaatsingslijst zag zijn Italiaanse tegenstander Salvatore Caruso na verlies van de eerste set (7-5) geblesseerd opgeven. Lajovic staat voor de tweede keer dit jaar in de finale van een ATP-toernooi. De nummer 36 van de wereld bereikte in april verrassend de eindstrijd op de masters in Monte Carlo, waarin hij moest buigen voor Fabio Fognini.

Op het WTA-toernooi van Boekarest staat ook een qualifier in de finale. De Roemeense Patricia Maria Tig haalde in eigen land de eindstrijd door Laura Siegemund uit Duitsland te verslaan: 6-3 6-1. Tig treft nu Elena Rybakina uit Kazachstan, die de Italiaanse qualifier Martina Di Giuseppe met 6-3 6-2 aan de kant zette.