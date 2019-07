Honkballers treffen Japan in finale Rotterdam

De Nederlandse honkballers staan zondag in de finale van het World Port Tournament in Rotterdam tegenover Japan. De Japanners wonnen het Aziatische onderonsje met Taiwan met 8-1 en plaatsten zich daardoor ook voor de eindstrijd. Japan legde de basis voor de zege al in de eerste inning, waarin het vier punten maakte.

Oranje begon het World Port Tournament een week geleden ook tegen Japan. De ploeg van bondscoach Evert-Jan ’t Hoen won toen na verlenging met 6-5. Nederland verloor daarna van de Verenigde Staten (0-5) en CuraƧao (2-3), maar dankzij twee zeges op Taiwan (4-1 en 8-0) en de VS (13-3) bereikten de honkballers alsnog de eindstrijd van het toernooi. Het duel met Japan begint om 13.30 uur.