Klein herovert leiding BeNe Ladies Tour

De Duitse wielrenster Lisa Klein heeft weer de leiding genomen in de BeNe Ladies Tour. De 23-jarige renster van Canyon SRAM schreef de individuele tijdrit over bijna 14 kilometer door Watervliet op haar naam. Klein had donderdag ook al 3,9 kilometer lange proloog door Utrecht gewonnen.

De Duitse moest vrijdag de leiding afstaan aan Amy Pieters, die in de tweede etappe genoeg bonificatieseconden verzamelde om de leiderstrui over te nemen. Pieters kon ook maar één dag genieten van de eerste plek in het klassement. Kirstie van Haaften won zaterdag het eerste deel van de derde etappe, over 90 kilometer tussen Sluis en Watervliet, en nam daarmee de leiding weer over van Pieters.

In de tijdrit van zaterdagavond was Klein echter een klasse apart, waardoor de Duitse nu weer aan kop gaat in het klassement. De BeNe Ladies Tour eindigt zondag met een rit naar Zelzate. Klein werd vorig jaar tweede achter Marianne Vos, die ook in 2017 de beste was.