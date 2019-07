Macron gelooft in Franse winnaar Tour

De Franse president Emmanuel Macron had geen betere dag kunnen uitzoeken om de Tour de France te bezoeken. Vanuit de auto van koersdirecteur Christian Prudhomme zag hij landgenoot Thibaut Pinot winnen op de mythische Tourmalet. Julian Alaphilippe, de drager van de gele trui, kwam kort daarna als tweede over de finish en verstevigde zo zijn leidende positie in het klassement.

“We zijn enorm trots, ze hebben ons een prachtige etappe voorgeschoteld”, zei Macron aan de finish, met zijn handen om de schouders van Pinot en Alaphilippe. “Hopelijk kunnen we eindelijk afrekenen met de vloek en rijdt er over een week een Fransman in het geel over de Champs-Élysées. Dit zijn twee geweldige wielrenners. Moge de beste winnen!”

Alaphilippe heeft in het algemeen klassement nu iets meer dan 2 minuten voorsprong op Geraint Thomas, de Tourwinnaar van vorig jaar. Steven Kruijswijk staat derde op 2.14 van de Fransman.