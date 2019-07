Mollema zet klassement uit zijn hoofd

Bauke Mollema kan zich in de Tour de France na zaterdag gaan richten op dagsuccessen. De Nederlandse renner van Trek-Segafredo kon lange tijd mee op weg naar de top van de Tourmalet, maar moest op een gegeven moment toch lossen. Mollema gaf 3.29 toe op de Franse ritwinnaar Thibaut Pinot en speelt in het algemeen klassement nu geen rol van betekenis meer.

“Het klassement is nu voorbij. Dat brengt misschien meer kansen met zich mee. Richie Porte had ook geen goede dag bij ons. Hij verloor twee minuten, maar is gelukkig nog wel strijdvaardig om weer terug te keren in de top tien”, aldus Mollema, die benieuwd is of Julian Alaphilippe de gele trui tot in Parijs in bezit weet te houden. “Hij heeft eerder in grote ronden altijd wel een slechtere dag gehad en bovendien heeft hij nog nooit voor een klassement gereden. Er komen nog veel beklimmingen boven de 2000 meter, die verteert ook niet iedereen even goed. Team Ineos heeft nog altijd twee man er goed tussen staan, maar ook Steven Kruijswijk behoort nu tot de topfavorieten.”