Niermann: Alaphilippe absolute topfavoriet

Grischa Niermann zag tot zijn tevredenheid dat Jumbo-Visma zaterdag in de Tour de France op weg naar de Tourmalet een sterke indruk maakte. “Natuurlijk hadden we heel graag gewonnen. De jongens hebben superwerk geleverd. Ik ga niet zeggen dat we de ritzege per se verdienden, maar het was wel mooi geweest”, zei de ploegleider van de Nederlandse formatie.

Kopman Steven Kruijswijk finishte als derde. Niermann: “We weten dat mannen als Pinot en Alaphilippe nog wel wat explosiever zijn dan Kruijswijk. Maar hij pakt weer tijd op bijna al zijn concurrenten. Als we vandaag niet tevreden zijn, dan weet ik het ook niet meer.”

Team Ineos, met Geraint Thomas en Egan Bernal, oogt kwetsbaar. “Zo’n rit als vandaag zou je denken dat Alaphilippe in de problemen komt en Thomas juist boven komt drijven. Maar dat was niet zo. Voorlopig is Alaphilippe de absolute topfavoriet. Ik heb hem nog geen krimp zien geven”, aldus Niermann.