Pinot wint op Tourmalet, Alaphilippe leidt

Thibaut Pinot heeft de veertiende rit in de Tour de France gewonnen. De Franse wielrenner van Groupama-FDJ reed in het slot van de 117,5 kilometer lange etappe met finish op de Tourmalet weg uit een groepje met klassementsrenners. Zijn landgenoot Julian Alaphilippe hield knap stand en kwam op 6 seconden achterstand als tweede over de streep. Alaphilippe blijft daardoor in het bezit van de gele leiderstrui.

Steven Kruijswijk deed ook goede zaken. De Nederlandse kopman van Jumbo-Visma werd derde (kort achter Alaphilippe) en won tijd op Geraint Thomas. De Britse Tourwinnaar van vorig jaar kon het tempo in het slot van de rit niet volgen en moest met de achtste plaats, op 36 seconden van Alaphilippe, genoegen nemen. Kruijswijk staat in het klassement nog wel derde, maar de achterstand op Thomas is nog maar 12 seconden. Kruijswijk staat 2.14 minuten achter op Alaphilippe.

Egan Bernal, de Colombiaanse ploeggenoot van Thomas bij Ineos, werd vijfde op 8 tellen en steeg in het klassement naar de vierde plek op precies 3 minuten van Alaphilippe. De Spanjaard Enric Mas verloor veel tijd op de Tourmalet en zakte weg van de vierde naar de tiende positie in de tussenstand.

De 32-jarige Kruijswijk lijkt hard op weg om zijn beste prestatie in de Tour de France te verbeteren. Vorig jaar werd hij vijfde in de eindstand. De Brabander eindigde ook al eens als vierde in zowel de Ronde van Italië als de Ronde van Spanje.

Zondag wacht het peloton opnieuw een zware rit in de Pyreneeën. In de 185,5 kilometer lange rit van Limoux naar Foix Prat d’Albis bedwingen de renners een berg van de tweede en twee bergen van de eerste categorie, voor ze aankomen op een col van de buitencategorie. De slotklim naar Foix Prat d’Albis is 11,8 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6,8 procent met pieken tot 18 procent.