Van Aert denkt alweer aan fietsen

Als het aan Wout van Aert ligt is zijn wielerjaar nog niet voorbij. De Belgische renner van Jumbo-Visma ging vrijdag in de tijdrit van de Tour de France hard onderuit en liep een zware vleeswond op in zijn bovenbeen.

Volgens de doktoren duurt de revalidatieperiode twee maanden. “Maar Wout zelf is een topsporter en denkt daar anders over”, aldus Nico Verhoeven, ploegleider van Jumbo-Visma. “Normaal gesproken start hij zijn veldritseizoen in oktober. Het is afwachten of hij dat haalt. We laten hem niet te vroeg beginnen.”

Van Aert moet nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven. Hij hoopt maandag weer naar huis te mogen. Verhoeven: “De doktoren willen vanwege gevaar op infecties geen risico nemen. Wout heeft een goede nacht achter de rug en niet al te veel pijn gehad.”