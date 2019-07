Van Baarle: het komt wel goed met ons

In de eerste zware Pyreneeënrit in de Tour de France bleken de kopmannen van het favoriete Ineos minder sterk dan de meesten dachten. Geraint Thomas, de Britse winnaar van vorig jaar, verloor op weg naar de top van de Tourmalet de aansluiting en finishte 36 seconden na ritwinnaar Thibaut Pinot. De Colombiaan Egan Bernal hield de schade beperkt tot 8 tellen en kwam als vijfde over de streep. Geletruidrager Julian Alaphilippe pakte weer wat tijdwinst.

“Hij heeft een beetje verstoppertje gespeeld, denk ik. In de media een beetje, bedoel ik”, zei, de Nederlander die voor Ineos rijdt, over Alaphilippe. “Hij is een supergoede renner. Niemand had het denk ik verwacht. Hij zelf misschien ook niet.”

Van Baarle vindt niet dat er reden is tot paniek. “Dit was pas de eerste echte test. Het is nog ver weg, de derde week komt er nog aan. Wanneer het penibel wordt? Als we in Parijs geen geel hebben. Ik denk dat het wel goed gaat komen. Ik ben niet zenuwachtig of zo.”