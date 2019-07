Nadine Visser heeft bij de Diamond League in Londen op de 100 meter horden een tijd gelopen onder de WK-limiet. De 24-jarige Noord-Hollandse klokte in de series 12,95 seconden, drie honderdsten onder de limiet. De tijd was echter niet genoeg voor een finaleplek in Londen.

De wereldkampioenschappen atletiek worden van 27 september tot en met 6 oktober gehouden in Doha.