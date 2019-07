Waterpolosters naar kwartfinale van WK

De Nederlandse waterpolosters hebben de kwartfinale van het WK bereikt. De ploeg van bondscoach Arno Havenga was in het Zuid-Koreaanse Gwangju in de tussenronde te sterk voor Canada: 5-4 (0-0 4-2 0-1 1-1).

Oranje stuit maandag in de kwartfinale op Spanje, dat zich als winnaar van groep C rechtstreeks bij de laatste acht schaarde. Nederland belandde in de tussenronde na een tweede plaats in groep A, achter de Verenigde Staten.

Maud Megens scoorde tweemaal voor de regerend Europees kampioen. Iris Wolves, Bente Rogge en Sabrina van der Sloot tekenden voor de overige treffers. Keepster Joanne Koenders voorkwam met uitstekende reddingen dat Canada bij een stand van 4-3 en 5-4 op gelijke hoogte kwam.

Spanje eindigde twee jaar geleden als tweede op het WK, achter de Verenigde Staten.