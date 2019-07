Zeilster Bouwmeester zakt naar tiende plaats

Zeilster Marit Bouwmeester staat na twee races op de tiende plaats van het WK in de Laser Radial. De olympisch kampioene kwam in de tweede race als vijftiende over de finish. Ze eindigde vrijdag in eerste race nog als vijfde op het water van het Japanse Saikaiminato.

Daphne van der Vaart klom met een zevende plaats naar elfde positie van het klassement. De Zweedse Josefin Olsson leidt voorlopig de vloot van ruim honderd zeilsters. Zij won de eerste race en eindigde in de tweede manche als tweede.

Bouwmeester heeft in de afgelopen periode bewust geen voorbereidende trainingsstage op de WK-locatie afgewerkt. De 31-jarige Friezin wil leren omgaan met verrassende omstandigheden en besloot daarom voorafgaand aan het toernooi bijna geen uren op het Japanse water te maken. Ze wil zich zo voorbereiden op een mogelijk onverwachte dag tijdens de Spelen van 2020 in Tokio.