Zuid-Amerikaanse tennisfinale in Bastad

De finale van het ATP-toernooi op het gravel in de Zweedse stad Bastad gaat tussen twee Zuid-Amerikaanse tennissers. Juan Ignacio Londero, als zesde geplaatst, versloeg de Spanjaard Albert Ramos-Viñolas in twee sets: 6-3 6-4. De Argentijn treft zondag in de eindstrijd de Chileen Nicolás Jarry, die met Federico Delbonis een landgenoot van Londero de baas was (6-3 6-2).

Londero (25) veroverde dit jaar op het gravel in Córdoba zijn eerste ATP-titel. De Argentijn is op de wereldranglijst opgeklommen naar plek 71. Jarry, nummer 64 van de wereld, wacht nog op zijn eerste toernooizege op het hoogste niveau. De 23-jarige Chileen stond wel al twee keer in de finale. Zowel vorig jaar in São Paulo als dit seizoen in Genève stapte hij als verliezer van de baan.