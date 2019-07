Alaphilippe heeft doel gehaald

Het leek overmoed, toen Julian Alaphilippe reageerde op een aanval van zijn landgenoot Thibaut Pinot. Maar het past bij de strijdwijze van de Fransman van Deceuninck – Quick-Step, die na de laatste Pyreneeënrit in de Tour de France nog steeds als geletruidrager een dagje mag gaan rusten. Wel verloor hij wat tijd op zijn naaste belagers. “Ik heb alles moeten geven, maar mijn doel bereikt”, sprak Alaphilippe, van wie alle Tourvolgers zich afvragen hoelang hij dit niveau vasthoudt.

In de slotweek van de Tour volgen nog drie loodzware Alpenritten. Het is het terrein waar zijn naaste belagers – in volgorde van het klassement Geraint Thomas, Steven Kruijswijk, Thibaut Pinot en Egan Bernal – zich normaal gesproken meer thuis voelen. “Het wordt een zware week”, beseft Alaphilippe. “Wat er volgende week ook gebeurt, mijn Tour is al geslaagd. Op wie ik me ga focussen in de Alpen? Ik focus me alleen op mezelf.”

Pinot mocht zich de winnaar van het Pyreneeënweekeinde noemen met ritwinst op de Tourmalet en de tweede plaats achter de voor het klassement onbelangrijke Brit Simon Yates in Foix. “Ik heb op iedereen tijd gepakt, dit moet ik zien door te zetten”, zei de Franse kopman van Groupama-FDJ die een week geleden in een vlakke rit in de verkeerde waaier belandde en 1 minuut en 40 seconden verspeelde op de concurrenten voor het klassement. “Als je goede benen hebt moet je iedere kans aangrijpen.”

Thomas liep 27 seconden in op Alaphilippe, die nog wel een marge van 1.35 heeft op zijn naaste belager. De Welshman van Ineos, vorig jaar winnaar van de Tour, zei dat er zelfs meer tijdwinst in had gezeten, ware het niet dat zijn ploeggenoot Bernal al vooruit was gesneld op de slotklim. “Het is soms lastig, tactisch gezien. Ik had de benen om nog een keer aan te zetten, maar ik kon met enkele andere klassementsrenners in mijn wiel toch moeilijk het gat met Bernal gaan dichtrijden.”

Bernal denkt dat er nog vijf of zes renners de Tour kunnen winnen. “En eigenlijk denk ik niet dat ik daarbij hoor. De witte trui, die pak ik als ik niet tegen een crisis op loop. Maar het geel is belangrijker. Als ik me moet opofferen voor de kansen van Geraint dan doe ik dat.”