Amerikaan Farrington wint Grote Prijs in Aken

Springruiter Kent Farrington heeft de Grote Prijs van Aken gewonnen. De 38-jarige Amerikaan was in een van ’s werelds grootste wedstrijden in de hippische sport met Gazelle de beste van zeven kandidaten in de barrage. Na drie foutloze ritten was hij net iets sneller dan de Duitser Daniel Deusser met Tobago Z, die eveneens geen enkele fout maakte.

Voor Farrington was het zijn grootste succes, na het olympisch zilver in de landenwedstrijd van Rio de Janeiro 2016. De Brit Ben Maher werd derde op het CHIO van Aken, dat onder leiding staat van de Nederlandse directeur Frank Kemperman.

Met de inmiddels 17-jarige Verdi was Maikel van der Vleuten op de dertiende plaats de beste Nederlander. Hij maakte in de eerste en de tweede manche een springfout.