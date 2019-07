Bertens treft Georgische in Palermo

Tennisster Kiki Bertens neemt het in de eerste ronde van het graveltoernooi in Palermo op tegen Ekaterine Gorgodze. De nummer 1 van de plaatsingslijst werd bij de loting gekoppeld aan de 27-jarige Georgische, die op de wereldranglijst plek 144 inneemt. Bertens, de nummer vijf van de wereld, komt op het Italiaanse gravel voor het eerst sinds Wimbledon weer in actie.

Op het Engelse grandslamtoernooi bleef de Wateringse steken in de derde ronde. Bertens moest het daarin afleggen tegen Barbora Strycova uit Tsjechiƫ.

De Westlandse bereikte eerder dit jaar op het gravel in Stuttgart en Rome de halve finales. Bertens won het hoog aangeschreven graveltoernooi van Madrid. Ze pakte ook de titel op hardcourt in Sint-Petersburg.

Arantxa Rus doet ook mee in Palermo. Zij treft een qualifier in de eerste ronde.