Bouwmeester maakt sprong bij WK laser

Zeilster Marit Bouwmeester heeft op de derde dag van het WK Laser Radial een flinke sprong in het klassement gemaakt. Na twee dagen waarin vanwege een gebrek aan wind steeds maar één keer kon worden gevaren, lieten de weersomstandigheden zondag drie races toe. De olympisch kampioene finishte als vierde, vijfde en achtste. Door dat resultaat klom de Friezin van de tiende naar de derde plaats. De drievoudig wereldkampioene weet voorlopig de Zweedse Josefin Olsson en de Amerikaanse Paige Railey voor zich.

“Het ging goed vandaag”, klonk het tevreden. “Het was wel een hele lange dag: eerst één race, vervolgens drie uur wachten op wind en uiteindelijk nog twee races, vlak voor het donker werd. Maar ik vaar heel strak en degelijk hier, al zien we altijd nog wel lichte ruimte voor verbetering. Nu gaan we verder in de goldfleet en de ervaring leert dat het hard kan gaan met de punten, zodra alle toppers in één veld varen.”

Daphne van der Vaart, die na twee dagen nog de tiende plaats deelde met Bouwmeester, zakte twee plaatsen. Ze finishte haar races als negentiende, achtste en tiende. De pas 21-jarige Mirthe Akkerman, knap derde in de eerste race van de dag, staat twintigste. Maxime Jonker won de laatste race van de dag, maar had na twee diskwalificaties de kans op een goede eindklassering al verspeeld.