Diskwalificatie Schippers na valse start

Dafne Schippers is gediskwalificeerd tijdens de Diamond League in Londen. De Utrechtse atlete maakte in de finale van de 100 meter een valse start en mocht niet meer in het startblok kruipen. In de series was ze eerder op zondag tot een voor haar doen matige 11,15 seconden gekomen.

In die heat had de Nederlandse geen goede start, maar wel een sterke finish. In de finale kwam ze te vroeg omhoog uit het startblok. De Diamond League in Londen was voorlopig even haar laatste wedstrijd. Ze heeft dit seizoen 11,04 als beste tijd staan op de 100 meter.

De winst in het Olympisch Stadion ging naar de Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce, die 10,78 noteerde. De Britse Dina-Asher Smith spurtte naar de tweede plaats in 10,92. De Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou finishte als derde en bleef ook nog onder de 11 seconden: 10,98.