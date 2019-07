Golfer Lowry pakt op Brits Open eerste major

De Ierse golfer Shane Lowry heeft de 148e editie van het Brits Open op zijn naam geschreven. De 32-jarige Lowry veroverde op de baan van Royal Portrush zijn eerste majortitel. De Ier nam in de derde ronde de leiding alleen in handen en ging zondag in de slotronde ook het beste om met de harde wind langs de Noord-Ierse kust.

Lowry begon met vier slagen voorsprong op de Engelsman Tommy Fleetwood aan de vierde ronde en hij wist die marge alleen maar groter te maken. Al voordat de Ier op de laatste hole aankwam, werd zijn naam gegraveerd in de winnaarstrofee, de Claret Jug. Met twee armen in de lucht liep Lowry naar de green toe om de laatste bal te slaan. Hij eindigde op vijftien onder par, zes slagen minder dan Fleetwood.

Lowry volgt de Italiaan Francesco Molinari op als winnaar van ‘The Open’.