Hassan scherpt Europees record 5000 meter aan

Het wereldrecord op de 5000 meter was te hoog gegrepen voor Sifan Hassan bij de Diamond League in Londen. De Nederlandse atlete wist ook de wedstrijd niet te winnen en passeerde de meet als derde. Haar tijd van 14.22,12 was wel een verbetering van haar Europees record.

Hassan was in Londen aangekondigd als de topattractie. Ze liep eerder deze maand in Monaco een wereldrecord op de Engelse mijl (4.12,33) en scherpte eind juni in Eugene met de vierde tijd ooit gelopen het Europees record op de 3000 meter aan (8.18,49).

Hassan liep vorig jaar in Rabat een Europees record op de 5000 meter van 14.22,34. Het lukte haar in Londen enkele tienden van die toptijd af te snoepen, maar de eigenzinnige atlete zal er niet tevreden mee zijn. Hassan trok in de race na 3600 meter door en schroefde het tempo op, maar in de slotfase verkrampte ze en zag ze twee Keniaanse atletes voorbijkomen. Hellen Obiri won in 14.20,36, Agnes Tirop werd tweede in 14.20,68.