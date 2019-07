Kamminga mist finale 100 meter schoolslag

Zwemmer Arno Kamminga heeft zich bij de WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju niet voor de finale van de 100 meter schoolslag geplaatst. Hij eindigde als achtste in zijn halve finale in 59,49, ruim boven zijn persoonlijk record van 59,14.

Overall landde Kamminga op de dertiende plaats en dat was een bittere pil voor hem, want een plek bij de eerste twaalf had hem een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio 2020 opgeleverd.

De Brit Adam Peaty won de race van Kamminga in een wereldrecord van 56,88. Hij is de eerste zwemmer die op dit onderdeel onder de 57 seconden duikt.