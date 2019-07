Kruijswijk: doel was schade beperkt houden

Steven Kruijswijk was in de finale van de laatste Pyreneeënrit van de Ronde van Frankrijk vooral bezig met het beperken van de schade. Dat zei de renner van Jumbo-Visma, de nummer drie van het klassement, na de vijftiende etappe die gewonnen werd door de Brit Adam Yates. “Het was zwaar. Ik heb gedaan wat ik kon. Jammer genoeg kon ik niet met Pinot mee. Het was de schade beperkt houden. Ik ben niet 100 procent tevreden, maar ik sta nog derde.” Maandag volgt de tweede rustdag.

Kruijswijk had ook geen antwoord toen de Fransman Thibaut Pinot op de slotklim uit de groep favorieten ten aanval trok achter de eerder weggereden Mikel Landa. Die Spanjaard had de voorlaatste col benut voor een aanval. Kruijswijk: “Dat was een heel steil stuk. Daarna hebben we de kop gepakt en gecontroleerd gereden om Landa niet te veel ruimte te geven.”

Landa stond vooraf vier minuten achter Kruijswijk, de aanval van Pinot op de slotklim betekende groter gevaar voor zijn positie in het klassement. “Ik kon niet mee met mannen als Pinot en Egan Bernal. Die waren gewoon te sterk vandaag. Uiteindelijk heb ik me vastgebeten in het wiel van Geraint Thomas. Het lukte me om bij hem aan te klampen. Ik weet niet wat dit zegt voor de rest van de Tour. Elke dag is anders. Nu even rusten, dan zien we wel verder.”

“Je ziet ook vandaag dat Pinot heel erg sterk is, maar daarachter komen ook een paar gevaarlijke jongens”, zei Kruijswijk, die vol lof was over zijn ploeggenoten. Laurens De Plus en George Bennett verzetten heel wat werk. “We zaten van voren op de momenten dat we dat wilden en ze hebben me goed afgezet voor de slotklim.” Toch was het een lastige dag: “Ik hoop dat ik in de Alpen beter ben dan vandaag. Het zit dicht bij elkaar en er komen nog zware dagen aan. We gaan zien wie er als sterksten uitkomen.”