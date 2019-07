Laatste bergrit voor renners in Pyreneeën

De concurrenten zitten al een tijdje te wachten op een zwakke dag van Julian Alaphilippe. De Fransman verbaast tot dusverre iedereen in de Tour de France. Vrijdag schreef de renner van Deceuninck – Quick-Step al op indrukwekkende wijze de tijdrit op zijn naam, zaterdag bleef hij op de top van de Tourmalet overtuigend overeind. Alaphilippe wacht zondag de laatste test in de Pyreneeën, voordat het peloton in de laatste week richting de Alpen trekt.

In de 185,5 kilometer lange rit van Limoux naar Foix Prat d’Albis bedwingen de 164 overgebleven renners een berg van de tweede en twee bergen van de eerste categorie, voor ze aankomen op een col van de buitencategorie. De slotklim naar Foix Prat d’Albis is 11,8 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6,8 procent met pieken tot 18 procent.

Alaphilippe heeft een voorsprong van 2.02 op de Brit Geraint Thomas en 2.14 op de Nederlander Steven Kruijswijk van Jumbo-Visma.

Na zondag volgt voor het peloton de tweede rustdag deze Tour. Van donderdag tot en met zaterdag volgen drie bergritten in de Alpen. Daar wordt de Tour vermoedelijk beslist.