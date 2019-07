Omstreden Sun zwemt naar vierde goud op rij

De Chinese zwemmer Sun Yang heeft zich bij de WK in het Zuid-Koreaanse Gwangju niet laten afleiden door dopingperikelen en voor de vierde keer op rij de wereldtitel veroverd op de 400 meter vrije slag. Hij tikte aan na 3.42,44 en bleef olympisch kampioen Mack Horton uit Australië net voor (3.43,17). De Italiaan Gabriele Detti eindigde als derde (3.43,23).

Om Sun is veel te doen in Gwangju. De Chinese zwemheld is verwikkeld in een precaire dopingzaak. De wereldbond FINA heeft hem weliswaar vrijgesproken van overtredingen van de dopingregels wegens procedurefouten bij een onaangekondigde controle, maar het mondiale antidopingbureau WADA is het niet eens met die vrijspraak en is naar het hof van sportarbitrage CAS gestapt om dat vonnis ongedaan te krijgen.

Sun kreeg in september 2018 onverwacht bezoek van dopingcontroleurs. Toen bleek dat die niet de juiste papieren bij zich hadden om de controles te mogen uitvoeren en niet van plan waren te vertrekken, weigerde Sun verdere medewerking. In een uitgelekt rapport van de FINA staat dat Sun zijn bloedmonsters met een hamer heeft vernietigd.

De zaak zit de Chinees hoog, want de olympisch kampioen van 2012 hij heeft bij het CAS een openbare hoorzitting aangevraagd om zijn naam te zuiveren. Hij heeft wel de schijn tegen, want de zwemmer werd in 2014 al eens voor drie maanden geschorst na een positieve dopingtest. Zijn deelname in Gwangju is bij veel andere zwemmers slecht gevallen en sommigen hebben openlijk kritiek geuit.