Pacquiao (40) oudste bokskampioen

De jaren krijgen geen vat op de Filipijnse bokser Manny Pacquiao. Op 40-jarige leeftijd werd hij Super Champion in het weltergewicht van de bond WBA door in Las Vegas de tien jaar jongere Amerikaan Keith Thurman te verslaan. Pacquiao mag zich nu de oudste bokskampioen in het weltergewicht aller tijden noemen.

De Filipijn won de partij op punten. Hij sloeg Thurman in de eerste van de twaalf ronden al tegen de grond en die klap gaf Pacquiao het voordeel dat hem uiteindelijk de zege opleverde, ook al herstelde de Amerikaan zich gedurende het gevecht goed.

Pacquiao boekte zijn 62e profzege. De Filipijn, die in zijn thuisland senator is, is de enige bokser die wereldtitels vergaarde in acht verschillende gewichtsklassen. Thurman leed zijn eerste nederlaag.