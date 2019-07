Tweede ritzege Yates, Alaphilippe behoudt geel

Simon Yates heeft de vijftiende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een Pyreneeënrit met een aankomst bergop in Foix. De Brit van Mitchelton-Scott kwam alleen aan en boekte zijn tweede ritzege in deze Tour, nadat hij donderdag al de beste was geweest in Bagnères-de-Bigorre. Achter Yates vochten de klassementsmannen een felle strijd uit. De Fransman Thibaut Pinot en de Spanjaard Mikel Landa finishten respectievelijk als tweede en derde.

De gele trui bleef in handen van de Fransman Julian Alaphilippe, maar hij moest ook tijd toegeven op concurrenten als Steven Kruijswijk, Egan Bernal en Geraint Thomas.

Maandag volgt de tweede rustdag in deze Tour.