Alaphilippe: ik ga vechten voor gele trui

Julian Alaphilippe draagt na drie etappes door de Pyreneeën nog altijd het geel, maar de Fransman van Deceuninck – Quick-Step wil zichzelf niet de favoriet noemen voor de eindzege in de Tour de France. “Ik heb mezelf nooit tot favoriet gebombardeerd en ik stel mezelf ook niet echt de vraag of ik die trui kan houden”, zei Alaphilippe op de tweede rustdag. “Ik weet niet of dat realistisch is. Ik bekijk het van dag tot dag en doe hetzelfde als de voorbije weken, ik ga ervoor vechten.”

Alaphilippe noemt elke dag dat hij de gele trui draagt een bonus. “Ik had niet verwacht dat ik het geel zo lang om mijn schouders zou hebben. Ik blijf alles geven, want ik ben trots op die trui en het geeft me extra kracht”, gaf de Fransman toe. “Op de Tourmalet heb ik mezelf verbaasd, maar ik weet wat nog komt. Er wacht nog een zeer zwaar drieluik in de Alpen.”