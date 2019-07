Italiaan Buscaglia bondscoach basketballers

De Nederlandse basketbalbond NBB heeft de Italiaan Maurizio Buscaglia aangesteld als bondscoach voor de mannenploeg. Buscaglia is de opvolger van Toon van Helfteren, die in april na zes jaar afscheid nam als bondscoach. De 50-jarige Italiaan heeft een contract getekend tot en met het EK van 2021.

“Met Buscaglia heeft Nederland de internationaal gelouterde coach die we wilden vastleggen”, melden de NBB en de stichting Nederlands Mannenteam (NMT) in een persbericht.

De Italiaanse trainer gaat het bondscoachschap combineren met zijn functie als coach van Grissin Bon Reggio Emilia. Die club komt uit in de hoogste Italiaanse competitie.

“Het is voor mij een eer om het nationale basketbalteam van Nederland te mogen coachen. Er is veel talent en er zijn veel mogelijkheden. We hebben alles in huis om het EK te halen”, zegt Buscaglia.