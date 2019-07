Jumbo-Visma rijdt dinsdag ook voor Groenewegen

Als de inspanningen voor de ploeg dinsdag in de zestiende Touretappe met start en finish in Nîmes niet te groot zijn, mikt Team Jumbo-Visma op een massasprint met Dylan Groenewegen. “We willen morgen niet ten koste van alles een massaspurt hebben, maar we willen wel dat het er een wordt”, vertelde ploegleider Grischa Niermann maandagmiddag op de tweede rustdag in enigszins cryptische bewoordingen.

De ploeg heeft het klassement van Steven Kruijswijk als voornaamste doel en laat daarom niet de hele ploeg rijden voor een massasprint. “Het betekent dat we niet de hele dag Laurens De Plus en George Bennett op kop kunnen zetten, want die hebben we later in de week nog veel te hard nodig. We gaan wel rijden voor een sprint, in overleg met Deceuninck (Elia Viviani) en Lotto-Soudal, dat vast graag met Caleb Ewan nog een rit wil pakken”, zei Niermann.

De drie teams hebben allemaal meerdere etappes gewonnen in deze Tour. Niermann denkt dat de twee Belgische ploegen net als Jumbo-Visma de etappe willen controleren. “Alleen kunnen we dat niet.”

De Duitse teamchef van de Nederlandse formatie verwees naar de stilzwijgende afspraak die er in dergelijke etappes van kracht is. “Het is normaal dat we in zo’n sprintrit de verantwoordelijkheid nemen en dat is ook wel terecht want deze ploegen wonnen eerder soortgelijke etappes. Alleen heeft Deceuninck vanwege de gele trui van Julian Alaphilippe al heel veel op kop moeten rijden. Het valt te bezien in hoeverre die jongens dat morgen opnieuw zullen of willen doen.”