Nederlandse mountainbiketitels Vader en Tauber

Milan Vader en Anne Tauber hebben in Sittard de Nederlandse mountainbiketitels gepakt. Zowel Vader als Tauber kwam solo over de finish in Sittard. Vader nam de rood-wit-blauwe trui over van Mathieu van der Poel, die zijn vorig jaar in Apeldoorn veroverde titel niet kwam verdedigen.

“Ik was gebrand op deze titel, ik startte voor mijn gevoel wel in de favorietenrol en dan is het super als je het ook waar kunt maken”, zei Vader. “Dit is min of meer mijn thuisparcours. Heel bijzonder om hier mijn eerste titel bij de elite te veroveren.”

Tauber was twee jaar geleden ook al de sterkste op de NK. Ze kon vorig jaar vanwege een gebroken vinger niet meedoen en werd toen opgevolgd door Anne Terpstra, maar Tauber pakte haar titel op Limburgse bodem terug. “Het is altijd mooi om Nederlands kampioene te worden en het rood-wit-blauw te kunnen dragen.”