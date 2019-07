Tenniskampioen McNamara overleden

De Australische voormalige tennisser Peter McNamara is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van prostaatkanker. Hij won drie grandslamtitels in het dubbelspel en was na zijn actieve carrière een prominent coach.

McNamara vormde een succesvol koppel met landgenoot Paul McNamee. Het duo veroverde in 1979 de dubbeltitel op de Australian Open en voegde daar in 1980 en 1982 Wimbledon aan toe. De uit Melbourne afkomstige tennisser bereikte op zijn hoogtepunt de zevende plaats op de wereldranglijst. In het enkelspel schreef McNamara vijf toernooien op zijn naam.

De Australiër coachte onder anderen de Australiër Mark Philippoussis, de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Chinese Wang Qiang. McNamara is volgens Australische media zaterdag overleden in zijn woning in Duitsland na een lange strijd tegen prostaatkanker.