Toussaint mist finale en olympisch ticket

Kira Toussaint is er bij de WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 100 meter schoolslag. De Nederlandse recordhoudster eindigde in haar halve finale als zevende in een tegenvallende tijd van 1.00,13.

Overall betekende het de dertiende plaats. Die klassering was een extra domper, want zo miste ze ook nog eens kwalificatie voor de Olympische Spelen. Een plek bij de eerste twaalf had haar een ticket naar Tokio 2020 opgeleverd.

Toussaint draagt een verleden met zich mee. Ze werd eind vorig jaar onterecht beschuldigd van het gebruik van doping, maar werd wel vlak voor aanvang van de WK kortebaan wel geschorst. De zwemster wilde zich graag revancheren in Gwangju. Ze wist in de heats de twaalfde tijd te zwemmen, maar verbeterde zich niet in de halve finales.