Waarschuwing voor protesterende zwemmer Horton

De internationale zwemfederatie FINA heeft de Australiër Mack Horton een officiële waarschuwing gegeven. De olympisch kampioen van Rio 2016 op de 400 meter vrije slag weigerde zondag bij de WK in Gwangju om naast zijn rivaal Sun Yang op het podium te gaan staan. Horton moest op de 400 vrij genoegen nemen met het zilver achter de omstreden Chinees, die niet voor het eerst in zijn carrière verwikkeld is in een dopingzaak.

“De FINA respecteert de vrijheid van meningsuiting, maar wel op de juiste manier”, schrijft de bond. “Onze sporters moeten de FINA-regels respecteren en onze evenementen niet gebruiken voor persoonlijke verklaringen of gebaren.”

Horton (23) noemde Sun eerder al een “bedrieger” en vindt dat de Chinees eigenlijk helemaal niet meer mag zwemmen. De drievoudig olympisch kampioen werd in 2014 al eens geschorst na een positieve dopingtest en weigerde vorig jaar mee te werken aan een controle toen hij onverwacht bezoek kreeg van dopingcontroleurs. De FINA sprak hem vrij vanwege “procedurefouten” en dus mag Sun gewoon meedoen aan de WK, maar het mondiale antidopingbureau WADA is wel naar sporttribunaal CAS gestapt om dat vonnis ongedaan te maken.

De 27-jarige Chinees pakte in Zuid-Korea het goud op de 400 vrij, tot frustratie van Horton die weigerde om Sun te feliciteren en ook snel weer van het podium stapte nadat hij zijn zilveren plak had ontvangen. De Australiër kreeg weliswaar een standje van de FINA, maar heel wat collega’s juichten zijn actie juist toe. “Geweldig wat hij deed”, zei de Amerikaanse Lilly King. “Mack kreeg ’s avonds een groot applaus van bijna alle zwemmers toen hij de eetzaal in liep.”