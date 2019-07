Wisselend succes Nederlandse zwemmers bij WK

De Nederlandse zwemmers Maarten Brzoskowski en Kira Toussaint mogen dromen van een finaleplaats bij de WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju en kwalificatie voor de olympische spelen volgend jaar in Tokio. Op de 200 meter vrije slag voor mannen zwom Brzoskowski de 16e tijd, net genoeg voor een plek in de halve finales.

Toussaint kwalificeerde zich op de 100 meter rugslag voor vrouwen als 11e voor de halve eindstrijd. Op datzelfde onderdeel redde Maaike de Waard het niet. Ze bleef steken op de 25e plaats.

Tes Schouten vloog er in de series van de 100 meter schoolslag uit met de 17e plaats in totaal. Ze zwom 0,2 seconde te langzaam voor een plaats in de halve finale op dit nummer.

Een plek bij de eerste 12 op het WK zwemmen betekent kwalificatie voor de Olympische Spelen. De halve finales en finales van een aantal onderdelen worden later maandag afgewerkt.